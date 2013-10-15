《中国新债预测》七年国债利率预测均值4.08%，略高于二级市场

* 招标品种：财政部七年期固息国债

* 金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三(16日)10:35-11:35

* 受访人数：11位（银行、券商）

* 预测区间：4.05%-4.10%

* 预测均值：4.08%（按各家机构预测值平均）

路透上海10月15日 - 中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，该七年国债将成为国债期货新CTD(最便宜可交割)券，同时亦为首支国债预发行标的券，或支撑部分需求；然近日新债供给承压，且二级市场走势趋弱，亦很大程度抑制机构认购热情，利率预测均值落在4.08%。

“(近期新债)发行量太(令市场)恐慌，整体情绪不好，没啥意义了，都在赌；市场主基调不行，不可能因为CTD就能独善，下旬还得财政存款上缴呢，只能等等看了，”华南一银行交易员表示。

而对于国债预发行价格对新债招标的参考意义，华南一券商研究员表示，预发行价格还是可以参考的，但是总体上看成交不活跃，不如直接看二级市场走势。

国信证券研究报告指出，由于该七年国债被认为是新的国债期货CTD券，存在一定需求，但考虑到期货和现货市场目前仍存在一定割裂，该需求可能并不强烈。加之通胀上行致现券收益率攀升，且考虑到年内通胀下行的概率并不大，收益率下行空间有限；因此预计本期招标结果会高于目前二级成交水平。

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种的最新收益率报在4.0568%；二级市场目前剩余期限约6.74年的固息国债130015券收益率 最新成交收益率报4.08%。

上周四启动的国债130020预发行 今日收报4.05%，上日收盘在4.04%；五年期国债期货主力合约 今日收报93.948元人民币，跌0.136元，或0.14%，成交2,242手。