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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 16:55 BJT

欧洲金融市场：英镑及英债收益率均上扬，因英国通胀数据高于预期

英镑兑美元 上升0.1%，触及盘中高位1.6010，数据公布前为1.5995。欧元兑英镑 下跌0.2%，触及日低0.8469，数据出炉前在0.8488。

10年期英国公债收益率(殖利率) 升至2.805%，创9月25日以来最高，日内上升逾5个基点；数据公布后，英国公债期货 扩大跌幅逾10个跳动点，触及三周低点109.41，日内下跌59个跳动点。(完) (编译 朱晓军/王翔琼；审校 李婷仪/艾茂林)

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