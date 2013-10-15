香港个股：物美商业收购卜蜂莲花北京及上海等业务，代价23.45亿港元

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透香港10月15日 - 中国超市及大卖场连锁集团--物美商业 与卜蜂莲花 周二联合发布公告称，由物美商业收购后者位于北京、上海及中国其他省业务，广东省及湖南省除外。收购代价为23.45亿港元。
公告指出，物美将收购卜蜂莲花持有上述资产的五家在英属处女群岛注册的全资附属公司（BVI），收购以股权交换方式进行，物美认购卜蜂莲花9.99%股份。
物美在公告中指出，收购上述资产将有助于其即时进入华东地重要地区，符合公司战略。而通过认购卜蜂莲花股份，也得以令物美进入重要的广东市场，为未来合作带来机会。
至6月30日止，卜蜂莲花将出售的36家门店销售楼面积约为31万平方米；其2012年营业额约为71亿元人民币。
由卜蜂集团控股的卜蜂莲花，至6月30日止在中国拥有57家零售门店，包括54家大型超市以及2家超市；物美集团则在中拥有541家门店，包括大型超市145家，便利超市396家。
两家公司已向联交所申请明日恢复交易。
物美商业与卜蜂莲花今早双双停牌，停牌前物美报14.76港元；卜蜂莲花报0.295港元。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当