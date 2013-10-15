全球经济：中国敦促美国尽快采取行动解决财政问题

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透北京10月15日 - 中国财政部副部长朱光耀要求美国政府采取“具体措施”解决财政问题，并避免公债违约。作为美国公债最大的持有国，中国在距离美国债务上限最后期限只剩下两天时，发出上述最新警告。
朱光耀周二是在中英经济财金对话期间的新闻发布会上发表该评论的。
他同时敦促美国应当承担维护国际金融市场稳定的责任。
他称，长期而言，美国必须化解财政僵局，必须尽快上调债务上限以信守公债不违约的承诺，并维持美国经济的成长势头，避免拖累全球经济。(完)
(编译 王翔琼；审校 屈桂娟)
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路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当