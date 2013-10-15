版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 17:39 BJT

英国经济：央行MPC委员威尔称，目前最大风险是欧元区危机再次加深

路透10月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周二称：

* 英国目前面临的最大风险是欧元区经济危机再次加深

* 银行业放贷的整体复苏并不是经济增长的必要条件，至少短期内是如此

* 英国庞大的外部赤字加剧了汇率进一步下行的风险

* 长期看房价将上涨，在决定货币政策时将考虑该因素(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐