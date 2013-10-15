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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 17:25 BJT

欧洲汇市：美元兑瑞郎升至一个月高位，受美国债务协议预期激励

路透伦敦10月15日 - 美元兑瑞郎周二升至一个月高位，因市场看好美国将达成协议避免债务违约，乐观气氛打压避险货币买气。

美元/瑞郎 升至0.91455瑞郎，为9月18日以来最高，日内上涨0.4%。

美元指数 上涨0.33%，报80.534。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)

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