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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 17:37 BJT

全球经济：欧元区危机目前暂时告一段落--ZEW经济学家

路透曼海姆10月15日 - 德国智库ZEW的经济学家表示：

* 投资者预期美国长期利率将上升

* 未来六个月银行业利润率料将下降

* 若没有美国问题的搅扰，景气指数还将升得更高

* 欧元区和德国的先期指标表现良好，推动了景气指数的上升

* 欧元区正走出衰退，欧元区危机目前告一段落

* 欧元兑美元在下个月料将走升，美元的下跌是缘于预算问题的拖累

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