欧洲企业：意大利航空股东通过紧急发股增资计划

* 股东有30天可决定是否参与增资

* 法航荷航拒绝置评

路透罗马10月15日 - 意大利航空(Alitalia)的股东周二一致通过一项3亿欧元(4.08亿美元)的发股增资计划，使濒临破产的意航得以继续存活。

意航最大股东--法航荷航 亦与其他股东一道投下支持票。法航荷航先前曾表示，若要参与增资，将要求设下严格条件。

这项增资行动是配合意大利政府主导的5亿欧元纾困计划。虽然股东批准增资计划，但股东没有参与义务，而且从10月16日起，有30天可以决定要在发行新股投入多少。

意大利国有邮局将投入7,500万欧元承接未获认购的新股，Intesa Sanpaolo 及裕信银行 将保证最高认购1亿欧元。