欧洲企业：意大利航空股东通过紧急发股增资计划

投行观点：Qiwi Plc目标价从13.20美元上调至15美元，评级定为持有--摩根士丹利
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* 股东有30天可决定是否参与增资
* 法航荷航拒绝置评
路透罗马10月15日 - 意大利航空(Alitalia)的股东周二一致通过一项3亿欧元(4.08亿美元)的发股增资计划，使濒临破产的意航得以继续存活。
意航最大股东--法航荷航 亦与其他股东一道投下支持票。法航荷航先前曾表示，若要参与增资，将要求设下严格条件。
这项增资行动是配合意大利政府主导的5亿欧元纾困计划。虽然股东批准增资计划，但股东没有参与义务，而且从10月16日起，有30天可以决定要在发行新股投入多少。
意大利国有邮局将投入7,500万欧元承接未获认购的新股，Intesa Sanpaolo 及裕信银行 将保证最高认购1亿欧元。
目前焦点集中于法航荷航，法航荷航持股25%，它参与增资将是意航前途的决定性因素。法航荷航发言人周二拒绝评论。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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