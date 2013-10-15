中国债市：现券收益率续攀高，受基本面及一级发行疲弱牵制

路透上海10月15日 - 中国银行间债市周二现券收益率续涨；资金面虽然呈宽松态势，但二级现券未能扭转弱势，除了基本面因素仍在发酵外，还受到早间国开行新债发行收益率偏高的牵制，今日二级以国开债为首的中长期利率债收益率亦领衔跳涨。

“(现券行情)没法看，一级供给太猛了，完全被一级压制。”北京一商业银行交易员称。

国开行 周二招标的五期固息增发债(市场俗称“福娃债”)，除一年期外，其余中标收益率均高于预期。市场人士认为，今日现券二级市场走弱及本周新债发行较多，均对此次新债招标形成压制，致招标结果多走高。

今日也在增发之列的国开行固息金融债130240券，剩余期限约9.89年，早盘尾段一级增发中标收益率落在4.9826%，随后二级成交价对应收益率节节攀高，最新收益率 已升至5.00%，上日尾盘成交在4.94%。

上海一商业银行交易员也指出，今日央行逆回购缩量，但资金面依旧宽松,“可是对现券没什么用，一级发行(量)没下来之前，都会比较惨。”

上周的五次利率债招标开启了新一轮新债供给高峰，而本周的新债发行量进一步增加，至目前为止，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家。

继昨日小比例续做三年央票后，中国央行公开市场周二逆回购大幅缩量，致单日净回笼445亿元人民币。鉴于资金面已从长假甫归来的压力中得以恢复，且今日有存款准备金清算退款辅助，面对央行抽水，市场流动性依旧不改向好格局。

前述北京的交易员还提到，临近年末，主要金融机构在债券上的投资额度本来就比较有限，而近期银监会也在规范非标资产的发行，对现券投资不可避免存在挤出效应，“券商保险现在都做非标去了。”

五年期国债期货主力合约 收报93.948元人民币，跌0.136元，或0.14%，成交2,242手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.1222 3.8498

上日 3.1156 3.8248

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7940/3.7380

国债参考率报价 3.5990/3.5160

金融债参考率报价 4.4713/4.4163 (完)

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