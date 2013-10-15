中国经济：9月CPI增幅在可控范围，经济向好趋势会继续--总理

路透北京10月15日 - 中国国务院总理李克强表示，中国9月CPI同比增幅没有超过可控范围，今年有条件把CPI增长控制在3.5%左右。

“相信中国经济实现全年主要目标是完全有基础的，中国经济向好的趋势是会继续的，”新华社援引他在越南河内的讲话表示。

他是在出席东亚领导人系列峰会，并对文莱、泰国和越南进行正式访问后，在越南首都河内与随团记者见面并回答记者提问。中国今年年初设定的经济增长和通胀目标分别是7.5%和3.5%。

李克强并重申中国将继续深化经济体制改革和经济结构调整。

“不论是险滩还是深水区，我们将勇往直前、义无反顾，”他说。