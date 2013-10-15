重发-白宫花园变身松鼠美食天堂

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路透华盛顿10月14日 - 在知名的白宫花园里，西红柿在枝头腐烂，香草已经结籽，奥巴马喜欢的甜土豆被虫子啃食。

这是美国政府部分关门的结果，只有住在这里的狐狸和松鼠可能喜欢这样的场景。

一个名为Obamafoodarama的美食博客发布了白宫花园的照片，通常干净整洁的白宫花园看起来和大多数花园在这个时候的样子差不多--生长过度。

“因为政府关门，花园维护大幅减少，只在有需要的时候浇浇水。”一名白宫官员说道。

第一夫人米歇尔·奥巴马2009年开辟了这个花园，这是自罗斯福 总统二战期间“胜利花园”以来首次在这里种植蔬菜。

米歇尔用这个花园谈论健康饮食和降低儿童肥胖。花园的一部分产出供应白宫，很多捐助给当地的施舍处。

Eddie Gehman Kohan负责的这个美食博客称，白宫园艺工人只被允许浇水，不能收割蔬菜。Kohan称，往常志愿前来除草的白宫工作人员正在休无薪假。

她说道，“很多成熟的蔬菜已经腐烂，杂草到处都是，已经从枝头脱落的蔬菜在地面腐烂。”

她将照片发布在(obamafoodorama.blogspot.com)上，包括一张松鼠吃小番茄的照片。

Kohan称，松鼠像糖果店里的孩子，狼吞虎咽地吃着番茄和辣椒。（完）