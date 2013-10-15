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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 18:28 BJT

中港个股：英国财相欧思邦称中国工行将赴伦敦发行人民币债券

路透伦敦10月15日 - 英国财政大臣欧思邦周二表示，中国工商银行 下个月将创下中国大陆银行在伦敦发行人民币债券首例。

“中国工商银行下个月将在伦敦发行一档人民币债券。首次由中国大陆银行发行，”欧思邦在推特(Twitter)表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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