《中国新债预测》进出口行三期新债结果料偏空，因供给潮施压

* 招标品种：进出口行一年和三年期固息债/五年增发固息债

* 招标时间：周三(16日)13：45-14：45

* 招标金额：一年至多50亿元/三年期和五年增发债各为至多60亿元

* 预测区间：4.44%-4.60%；4.68%-4.83% ；4.79%-4.95%

* 预测均值： 4.51%；4.77%；4.87%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透北京10月15日 - 中国进出口银行周三将招标发行两期固息债，期限一年和三年，同时还将增发一期五年固息债。路透调查显示，新债供需最近两周进一步失衡，令现券承压，通胀创新高等基本面因素又是雪上加霜；短期资金面尚可，仅有支撑到一年期品种。机构对本次新债结果预期偏空，均值分别落于4.51%、4.77%和4.87%。

“整个收益率都在往上飙，（新债）供给非常大，CPI、信贷的数据也有刺激，”华东地区一商行交易员称，“供需矛盾下，结果至少不会比估值低，仍会延续上探的态势。”

深圳一券商交易员称，8月开始，随着现券收益率的一步步上探，逐渐有一些小型机构开始认同中长期利率债的配置价值，开始稳定小量买入；相对而言，三五年期品种更受青睐。

北京一国有大行交易员给出了类似信息，指出在资金有限的基础上，机构会选择买入一些高收益率的债券；然这种配置需求并未很迫切，更多地体现为收益率高位时择机介入。

国开行 周二招标的五期固息增发债(市场俗称“福娃债”)，除一年期外，其余中标收益率均高于预期。市场人士认为，现券二级市场走弱及本周新债发行较多，均对此次新债招标形成压制，致招标结果多走高。

上周的五次利率债招标开启了新一轮新债供给高峰，而本周的新债发行量进一步增加，至目前为止，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家,其中利率债发行金额总计1,346亿元。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期、三年期和五年期品种最新收益率分别报在4.5172%、4.7738%和4.8612%。

二级市场上，剩余期限0.9年的130322 最新加权成交收益率在4.4907%，剩余期限2.92年的130323 最新加权成交收益率在4.7622%，剩余期限4.68年的130312 最新加权成交收益率在4.8505%。

明日新债具体条款如下：

第30期 第31期 第32期

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招标金额 至多60亿元 至多50亿元 至多60亿元

期限/计息方式 三年固息 一年固息 五年固息(今年第25期增发)

招标时间 均为10月16日13：45-14：45

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月18日 10月22日 10月23日/9月25日

发行期 10月16日-10月18日 10月16日-10月22日 10月16日-10月23日

上市日 10月24日 10月24日 10月29日

基本承销额 无 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.05% 发行总额0.10%