CNH市场动态：受在岸牵动及购汇意愿弱影响，即期、远期均创历史新高

路透香港10月15日 - 尽管市场看好美国将达成协议避免债务违约，然人民币升势仍气势如虹，香港离岸人民币即期汇价 周二破6.10创出历史高位。交易员指出，受境内人民币即期强势拉动，加之投资者购汇意愿不强等，料近日CNH仍会保持强势。

市场人士预期，若10月17日美国债务余额到限前无法获得解决，美元会继续承压，再加上三季度中国外汇流入创新高，近期人民币会保持稳定、较为强势。

“境内CNY一破6.1030，境外CNH马上就起来了，最近市场比较单边。最近市场做carry trade(套利交易)的兴趣也比较大，加上最近国内的数据应该都预期较好，人民币升值应该会继续。”一位中资银行外汇交易员称。

中国央行周一数据显示，截至今年9月末，国家外汇储备余额为3.66万亿美元，再创历史新高。分析人士指出，三季度以来国际资本加快流入或将是外汇储备重拾较快增幅的主要原因。

“CNY即期早就该升了，只不过前期在6.12元长时间被‘压着，现在境内大行停止购汇，再看顺差和客户净结汇量，昨天尾盘就已没有对手盘，离岸(CNH)自然被带动着也在上涨。”一位中资银行总行外汇人士表示。

本地时间下午6:13时，离岸人民币 报6.0975，上交易日在6.1015；早盘最高至6.0957，为盘中历史新高。

另一位外资银行香港交易员称，“这两天市场单边明显，没人敢卖CNH了……感觉这波人民币强势可能会维持到三中全会召开了。”

美元兑人民币远期外汇（DF）午后加速下跌，一年期远期外汇报 报6.1564/99，场内低见6.1560，亦创下离岸新低点。

人民币兑美元即期 周二收盘价再创新高报6.1026元，上日收报6.1079元。今日人民币兑美元中间价 为6.1412元，上日中间价为6.1406元。

美元周二持坚，兑日圆触及两周高点，因美国参议员表示他们接近达成一项协议，可以恢复政府运作并防止出现违约。韩国韩元触及近九个月高点，领涨新兴亚洲货币。美元指数 上涨0.33%，报80.534。（完）

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