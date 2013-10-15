《中国新债预测》农发行两期债结果料延续弱势，密集发行令市场难喘息

* 招标品种：农发行两年和七年期固息债

* 招标时间：周三(16日)14:00-15:00

* 招标金额：两年和七年期各为至多100亿元人民币

* 预测区间：4.65%-4.80%；4.83%-5.00%

* 预测均值：4.72%；4.91%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透北京10月15日 - 中国农业发展银行周三将招标发行两期固息债，期限两年和七年。路透调查显示，最近两周新债密集发行，令市场难有喘息之机，短期通胀抬头则进一步施压，预计明日农发新债将延续近日的弱势，机构中标利率预测均值分别落于4.72%和4.91%。

“今天国开债三年以上的品种都创了近期的新高，央行货币政策锁长放短，新债又在超量供给，一级发行市场料还会延续收益率节节上探的节奏，”北京一大型国有银行交易员称。

不过，他也指出，当前政金债收益率水平，距历史高位并不远，具备相当的配置价值；机构若能够承受短期账面估值损失压力，大可适量买入。

在十一长假后资金面逐渐由紧转松的背景下，中国央行公开市场周一如预期续做三年央票，延续近段时间来“收长放短”的操作风格；惟令机构意外的是，当日的操作量级占原到期量的比例仅有34%，创今年7月该操作开展来新低。

国开行 周二招标的五期固息增发债(市场俗称“福娃债”)，除一年期外，其余中标收益率均高于预期。市场人士认为，现券二级市场走弱及本周新债发行较多，均对此次新债招标形成压制，致招标结果多走高。

上周的五次利率债招标开启了新一轮新债供给高峰，而本周的新债发行量进一步增加，至目前为止，本周已经或将要招标的规模在100亿元人民币以上的新债发行主体就有七家,其中利率债发行金额总计1,346亿元。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两年和七年期品种最新报在4.7380%和4.9099%。

二级市场上，剩余期限1.45年的农发行固息债130405 最新成交对应收益率为4.7%，剩余期限6.95年的农发行固息债130422 最新成交对应收益率为4.92%。

明日新债具体条款如下：

第26期 第27期

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招标金额 至多100亿元 至多100亿元

期限/计息方式 两年固息 七年固息

招标时间 10月16日14:00-15:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 10月23日 10月24日

发行期 10月17日-10月23日 10月17日-10月24日

上市日 10月29日 10月30日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.15%