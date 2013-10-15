重温稿-中国经济：9月CPI增幅在可控范围，经济向好趋势会继续--总理

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透北京10月15日 - 中国国务院总理李克强表示，中国9月CPI同比增幅没有超过可控范围，今年有条件把CPI增长控制在3.5%左右。
“相信中国经济实现全年主要目标是完全有基础的，中国经济向好的趋势是会继续的，”新华社援引他在越南河内的讲话表示。
他是在出席东亚领导人系列峰会，并对文莱、泰国和越南进行正式访问后，在越南首都河内与随团记者见面并回答记者提问。中国今年年初设定的经济增长和通胀目标分别是7.5%和3.5%。
李克强并重申中国将继续深化经济体制改革和经济结构调整。
“不论是险滩还是深水区，我们将勇往直前、义无反顾，”他说。
受中秋和国庆“双节”等因素推动，中国9月CPI同比涨幅突破3%创七个月高位。PPI同比虽连续19个月下降，但降幅继续收窄。预计整体物价仍将处在缓慢上行通道，并不具备大幅跳升的基础。近期通胀仍不构成主要矛盾，稳健货币政策基调也不会改变。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当