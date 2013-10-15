重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位，月中银行间资金水位偏高

* 银行间资金水位高

* 短率持稳低位

* 短票利率大致持平

记者 詹静宜

路透台北10月15日 - 台湾银行间短率周二持稳。资金调度人士认为，由于月中银行间资金水位偏高，今日交割五年期公债300亿台币并没有产生资金紧缩效果，短率依旧持平在既有区间低位。

银行资金调度人士表示，原本月中整体市场资金略偏滥，加以这波外资汇入令外资保管行资金亦偏多，依照目前银行间资金高涨的情况来看，月中短率料续处区间低位。

“市场普遍多钱，缺钱的人很少。”一位本地小型银行资金调度人士说。

台湾财政部官员周一表示，由于9月底的营利事业所得税税款流入较预估快速，因此取消原订10月28日标售的91天期国库券，金额本预估250亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.386%。今日区间在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上交易日亦在0.380-0.430%。

**短票利率大致持平**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，近期发票量依旧持平偏少，而银行端去化资金压力仍大、买票意愿积极，令本周30天期短票利率主要交投向区间低位靠拢，短天期短票利率则暂稳在0.64%不变。

银行资金调度人士指出，目前短票供给量能偏少，有票券商企图调降短天期短票利率，但客户端完全不能接受，本周短票利率料先持平在既有区间。

“短天期要调降也要看客户端能不能接受!”一位大型票券交易员称。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.64-0.65%，与上日相同；两周期短票主要成交在0.64%。

台湾央行今日共发行1,294亿台币存单，相较存单到期1,293亿台币，存单发行余额增1亿。

本周央行存单到期总额为仅有5,300.15亿台币，本周余日落点分别为周三516亿、周四75.8亿及周五95亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负31亿台币，累计超额准备为221亿，加计前期1%的超额准备为1,037亿台币。

**债券RP利率持平上日**

债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平，今日投信端因应月中的资金调度有进有出，但整体资金水位进出大致相符，市场资金供应仍算平稳，令利率维持在当前水准。

一位票券商交易员表示，虽然今日有300亿公债发行，但对市场资金水位没有什么影响，寿险业今日资金亦显得平稳，市况平淡。

〞今天就没什么变化，(利率)压也压不下去，也没必要上来。〞一票券商交易员说。

另一位证券商交易员也表示，本周由于没有特殊的紧缩及宽松因素，料资金情况将十分平稳，RP利率料均持于当水位，变化不易。

今日有300亿台币的五年期公债102/11期发行。公司债方面，则有远传 4904.TW 50亿、亚昕5亿台币公司债交割。

证券商的公债和公司债附买回利率稳在上交易日水位；10天期公债的附买回利率区间在0.59-0.60%，少数成交在0.58%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，和上日相同。