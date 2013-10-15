重温稿--香港经济：香港电视失落免费电视牌照，政府不排除未来再增发

路透香港10月15日 - 香港政府周二宣布本地免费电视节目服务牌照发牌结果，有线宽频 旗下奇妙电视、电讯盈科 旗下香港电视娱乐获批出牌照，但香港电视网络 的申请则不获接纳。

商务及经济发展局局长苏锦梁在记者会上，未有解释香港电视不获发牌照的原因，只表示，行政会议是考虑了一篮子的因素后作出此决定，当中并不涉及政治考虑；并不排除日后会因应市场情况，适当地引入更多电视营办商的可能性。

“经考虑一篮子相关因素后，行政会议认为以循序渐进的方式为免费电视市场引入竞争，是审慎和符合公众利益的做法。”苏锦梁称。

“（行政会议）不排除日后会因应市场情况，适当地引入更多电视营办商的可能性。在这原则上批准的决定，符合政府广播政策，减低对免费电视市场带来任何负面影响的可能性。”他称。

目前香港只有两家免费电视台经营商，分别为电视广播 旗下无线电视，以及亚洲电视。但亚洲电视收视率长期低企，市场发展并不平衡。

在三家申请新免费电视牌照的机构中，有线电视和电盈本身已拥有收费电视台。

而前称城市电讯的香港电视，去年4月宣布以约49.5亿港元出售香港和加拿大的电讯业务，以专注于发展多媒体业务，并投资8亿港元在港兴建建筑面积约40万平方尺的多媒体中心，以及招揽电视制作人员及艺员。公司当时预期未来四年在多媒体业务动用的资金将不少于25亿港元。但现在申请牌照愿望落空，未知其未来将有何计划。

“个别机构在未获发牌情况下作出相应投资，这是商业决定。”苏锦梁说。

他表示，政府对免费电视牌照并没有设订上限，而是会循序渐进进行。至于未获发牌的香港电视可提出司法覆核。

根据获发牌两家公司的建议书，它们会在发牌后12个月内各提供一条电视频道。奇妙电视首六年投资额超过10亿港元，香港电视娱乐首三年投资额超过6亿港元。