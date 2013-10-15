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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 20:03 BJT

美股业绩：花旗集团第三季每股盈余为1.00美元，低于预期的1.04美元

路透10月15日 - 花旗集团 周二公布：

* 第三季每股盈余为1.00美元

* 根据汤森路透I/B/E/S预估，花旗集团第三季每股盈余为1.04美元

* 第三季营收为179亿美元，上年同期为137亿美元

* 根据汤森路透I/B/E/S预估，花旗集团第三季营收为186.2亿美元

* 估计截至第三季末根据巴塞尔III的一级普通股资本充足率为10.4%，第二季末为10%

* 第三季净利较上年同期减少17%至33亿美元

* 第三季证券和银行业务收入较上年同期下降2%至47亿美元 (完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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