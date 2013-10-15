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货币新闻 | 2013年 10月 15日 星期二 20:40 BJT

表格:美国纽约联邦储备银行10月制造业指数为正1.52

路透10月15日 - 美国纽约联邦储备银行周二公布，美国纽约联邦储备银行10月制造业指数为正1.52，预估为正7.00。

以下为分项指数:

2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年

10月 9月 8月 7月 6月 5月

制造业指数 1.52 6.29 8.24 9.46 7.84 -1.43

投入物价 21.69 21.51 20.48 17.39 20.97 20.45

产出物价 2.41 8.60 3.61 1.09 11.29 4.55

新订单 7.75 2.35 0.27 3.77 -6.69 -1.17

出货 13.12 16.43 1.47 8.96 -11.77 -0.02

交货时间 -10.84 -4.30 -1.20 3.26 -6.45 -3.41

库存 0.00 2.15 -3.61 -6.52 -11.29 -7.95

未完成订单 -6.02 -6.45 -6.02 -8.70 -14.52 -6.82

员工数 3.61 7.53 10.84 3.26 0.00 5.68

一周平均工时 3.61 1.08 4.82 -7.61 -11.29 -1.14 (完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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