表格:美国纽约联邦储备银行10月制造业指数为正1.52

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透10月15日 - 美国纽约联邦储备银行周二公布，美国纽约联邦储备银行10月制造业指数为正1.52，预估为正7.00。
以下为分项指数:
2013年 2013年 2013年 2013年 2013年 2013年
10月 9月 8月 7月 6月 5月
制造业指数 1.52 6.29 8.24 9.46 7.84 -1.43
投入物价 21.69 21.51 20.48 17.39 20.97 20.45
产出物价 2.41 8.60 3.61 1.09 11.29 4.55
新订单 7.75 2.35 0.27 3.77 -6.69 -1.17
出货 13.12 16.43 1.47 8.96 -11.77 -0.02
交货时间 -10.84 -4.30 -1.20 3.26 -6.45 -3.41
库存 0.00 2.15 -3.61 -6.52 -11.29 -7.95
未完成订单 -6.02 -6.45 -6.02 -8.70 -14.52 -6.82
员工数 3.61 7.53 10.84 3.26 0.00 5.68
一周平均工时 3.61 1.08 4.82 -7.61 -11.29 -1.14 (完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当