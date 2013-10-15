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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 04:12 BJT

美股盘后：英特尔公布业绩后，股价上扬1.8%

路透纽约10月15日 - 晶片巨擘英特尔 在周二美股盘后交易中上扬1.8%，此前该公司公布季度业绩。

英特尔 公布第三季营收135亿美元，利润为30亿美元。英特尔英公布第三季每股盈利(EPS)为0.58美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第三季每股盈利0.53美元，营收为134.6亿美元。

英特尔预计第四季营收为137亿美元，加减5亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第四季营收为140亿美元。(完)

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