表格: 新西兰第三季CPI较前季上升0.9%，与预估一致

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透惠灵顿10月16日 - 新西兰统计局周三公布，第三季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.9%，增幅为逾两年来最大，较上年同期上升1.4%，为2012年第三季来最大同比升幅。
路透访问的分析师此前预期，第三季CPI较上季上涨0.9%，较上年同期升1.3%，略高于新西兰央行的预估。
详细数据如下(%)：
CPI较前季变动
2013年第三季 2012年第二季 2012年第三季
+0.9 +0.2 +0.3
------------------------------------------------------------
CPI较上年同期变动
2013年第三季 2012年第二季 2012年第三季
+1.4 +0.7 +0.8
2013年第四季CPI将于1月21日发布。(完)
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路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当