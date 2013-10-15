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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 05:55 BJT

表格: 新西兰第三季CPI较前季上升0.9%，与预估一致

路透惠灵顿10月16日 - 新西兰统计局周三公布，第三季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.9%，增幅为逾两年来最大，较上年同期上升1.4%，为2012年第三季来最大同比升幅。

路透访问的分析师此前预期，第三季CPI较上季上涨0.9%，较上年同期升1.3%，略高于新西兰央行的预估。

详细数据如下(%)：

CPI较前季变动

2013年第三季 2012年第二季 2012年第三季

+0.9 +0.2 +0.3

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CPI较上年同期变动

2013年第三季 2012年第二季 2012年第三季

+1.4 +0.7 +0.8

2013年第四季CPI将于1月21日发布。(完)

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