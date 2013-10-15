《综述》美国财政协商手忙脚乱，惠誉发出降评威胁

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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众议院两个版本都不允许财政部再度采用临时现金管理措施来延长举债能力几个月。根据参议院提交的计划，这种措施是暂且允许的。
众多民调显示，自财政磋商陷入僵局和政府停摆以来，共和党的支持率大受冲击。华盛顿邮报/ABC News周一公布调查结果显示，74%的美国民众不赞成国会共和党人处理僵局的方式，相比之下，奥巴马的反对率为53%。
盖洛普(Gallup)周二公布的另一项调查显示，随着政府继续停摆，上周美国民众对该国经济的信心再次下滑五点。
近几年的一系列预算争端，已经侵蚀消费者信心并打压经济。根据智库彼得森基金会(Peter G. Peterson Foundation)周一的估算，2009年底以来，预算问题引发的不确定性推高失业率0.6个百分点，相当于减少90万个工作岗位。(完)
(编译 李爽/徐文焰/王兴亚/侯向明；审校 张涛)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当