《综述》美国财政协商手忙脚乱，惠誉发出降评威胁

众议院两个版本都不允许财政部再度采用临时现金管理措施来延长举债能力几个月。根据参议院提交的计划，这种措施是暂且允许的。

众多民调显示，自财政磋商陷入僵局和政府停摆以来，共和党的支持率大受冲击。华盛顿邮报/ABC News周一公布调查结果显示，74%的美国民众不赞成国会共和党人处理僵局的方式，相比之下，奥巴马的反对率为53%。

盖洛普(Gallup)周二公布的另一项调查显示，随着政府继续停摆，上周美国民众对该国经济的信心再次下滑五点。

近几年的一系列预算争端，已经侵蚀消费者信心并打压经济。根据智库彼得森基金会(Peter G. Peterson Foundation)周一的估算，2009年底以来，预算问题引发的不确定性推高失业率0.6个百分点，相当于减少90万个工作岗位。(完)