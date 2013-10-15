版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 07:27 BJT

表格：韩国9月经季节调整的失业率降至3.0%，至九个月低点

路透首尔10月16日 - 韩国统计局周三公布的数据显示,韩国9月经季节调整的失业率为3.0%，8月为3.1%。 下表为韩国就业数据细目:

9月 8月

失业率(经季节调整,%) 3.0 3.1 ^较上年同期增加就业(千个) 463 432

^未经季节调整 (完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐