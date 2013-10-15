美国政经：参议院两党领袖恢复财政磋商--共和党助手

投行观点：Carnival目标价从56美元上调至63--巴克莱
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路透华盛顿10月15日 - 美国参议院民主党和共和党领袖恢复有关避免债务违约和重开联邦机构的协商。众议院周二未能达成共识。
参议院共和党领袖麦康奈尔的发言人Don Stewart称，“鉴于今天晚上的情况，领袖们已经决定致力于找到结束政府部分关闭局面和防止违约的解决方案。他们对能够达成协议持乐观态度。”
参议院民主党领袖里德的发言人表示，两位领导人已经“重新接触”，并且“对很快能达成协议表示乐观”。两位发言人均未给出达成协议的大致时间表。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当