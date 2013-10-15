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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 07:47 BJT

美国政经：参议院两党领袖恢复财政磋商--共和党助手

路透华盛顿10月15日 - 美国参议院民主党和共和党领袖恢复有关避免债务违约和重开联邦机构的协商。众议院周二未能达成共识。

参议院共和党领袖麦康奈尔的发言人Don Stewart称，“鉴于今天晚上的情况，领袖们已经决定致力于找到结束政府部分关闭局面和防止违约的解决方案。他们对能够达成协议持乐观态度。”

参议院民主党领袖里德的发言人表示，两位领导人已经“重新接触”，并且“对很快能达成协议表示乐观”。两位发言人均未给出达成协议的大致时间表。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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