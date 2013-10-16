《焦点》英特尔季度财报好坏不一，新型芯片推迟投产

克兰尼克曾承诺，英特尔新型Bay Trail移动设备芯片将应用于众多的平板电脑产品；但目前仍不清楚该公司的进展情况，以及该移动芯片对公司毛利率的影响有多大。

一些分析师相信，PC产业的困境已经冲击到英特尔股价。该公司股价在2013年上涨约14%，不及标普500指数同期上涨20%的表现。

英特尔目前以预期获利计算的市盈率(本益比)为12倍，仅略低于竞争对手高通 的14倍。

该公司表示，第三季毛利率为62.4%，并预估第四季毛利率降至61%。分析师原先估计第三季和第四季的毛利率分别为60.92%和60.98%。

英特尔第三季净利为29.5亿美元，合每股盈余(EPS)为0.58美元；上年同期分别为29.7亿美元和0.58美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预估EPS为0.53美元。

营收为134.8亿美元，较上年同期的134.6亿美元变动甚微。英特尔并预计第四季营收为137亿美元，上下浮动5亿美元。

分析师此前估计英特尔第三季营收为134.63亿美元，第四季增至140.04亿。

英特尔股价周二在美股盘后交易中下跌2.31%，此前在Nasdaq市场收低0.26%报23.39美元。(完)