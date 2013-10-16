《焦点》英特尔季度财报好坏不一，新型芯片推迟投产

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
克兰尼克曾承诺，英特尔新型Bay Trail移动设备芯片将应用于众多的平板电脑产品；但目前仍不清楚该公司的进展情况，以及该移动芯片对公司毛利率的影响有多大。
一些分析师相信，PC产业的困境已经冲击到英特尔股价。该公司股价在2013年上涨约14%，不及标普500指数同期上涨20%的表现。
英特尔目前以预期获利计算的市盈率(本益比)为12倍，仅略低于竞争对手高通 的14倍。
该公司表示，第三季毛利率为62.4%，并预估第四季毛利率降至61%。分析师原先估计第三季和第四季的毛利率分别为60.92%和60.98%。
英特尔第三季净利为29.5亿美元，合每股盈余(EPS)为0.58美元；上年同期分别为29.7亿美元和0.58美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原先预估EPS为0.53美元。
营收为134.8亿美元，较上年同期的134.6亿美元变动甚微。英特尔并预计第四季营收为137亿美元，上下浮动5亿美元。
分析师此前估计英特尔第三季营收为134.63亿美元，第四季增至140.04亿。
英特尔股价周二在美股盘后交易中下跌2.31%，此前在Nasdaq市场收低0.26%报23.39美元。(完)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。