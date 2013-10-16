美国政经：参议院可能在周二晚间就财政问题达成协议--参院助手

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透华盛顿10月15日 - 美国参议院一位助手称，参院民主党与共和党领导人可能在周二晚间宣布一项协议，将政府举债上限的期限延长至2月7日，并迅速恢复自10月1日以来关停的联邦政府机构。
该助手称，该协议符合之前在参议院协商的条款，这些条款包括一项维持至1月15日的临时政府支出议案。此前众议院一项提案未获通过令谈判停滞。
该位助手称，共和党占据优势的众议院也在进行讨论，如果情况配合，有可能加速协议的达成，赶在周四举债上限截止期限前获得通过。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。