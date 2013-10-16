美国政经：参议院可能在周二晚间就财政问题达成协议--参院助手

路透华盛顿10月15日 - 美国参议院一位助手称，参院民主党与共和党领导人可能在周二晚间宣布一项协议，将政府举债上限的期限延长至2月7日，并迅速恢复自10月1日以来关停的联邦政府机构。

该助手称，该协议符合之前在参议院协商的条款，这些条款包括一项维持至1月15日的临时政府支出议案。此前众议院一项提案未获通过令谈判停滞。

该位助手称，共和党占据优势的众议院也在进行讨论，如果情况配合，有可能加速协议的达成，赶在周四举债上限截止期限前获得通过。(完)