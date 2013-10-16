《香港报摘》--经济日报10月16日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
* 头版头条：
--香港免费电视牌照发牌终有结果，有线宽频 旗下奇妙电视以及电讯盈科 的香港电视娱乐获得牌照，香港电视 则落选。
* 其他：
--家梦 延续创业板配售新股爆升势头，首日挂牌升一倍，而今日主板挂牌的毅信 暗盘价升近23%。
--恒大地产 此前出售的启东地皮49%权益，在过去两年先后落入华人置业 及日资基金手上，恒大宣布拟斥43亿港元将地皮权益购回，帐面蚀3.9亿港元。
--新一季税贷展开，因资金成本较去年略升，银行仍观望同业如何定价。富邦银行紧接花旗香港推出税务贷款，借100万港元的息率较去年升近10%。
--澳新银行称，港元与美元于近期脱钩的可能性不大，并指人民币国际化并不足成为联系汇率挂钩人民币的充分条件，现阶段以人民币作为其他货币的抵押品，风险仍然很大。（完）
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台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍；审校 张喜良)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。