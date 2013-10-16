《香港报摘》--经济日报10月16日

* 头版头条：

--香港免费电视牌照发牌终有结果，有线宽频 旗下奇妙电视以及电讯盈科 的香港电视娱乐获得牌照，香港电视 则落选。

* 其他：

--家梦 延续创业板配售新股爆升势头，首日挂牌升一倍，而今日主板挂牌的毅信 暗盘价升近23%。

--恒大地产 此前出售的启东地皮49%权益，在过去两年先后落入华人置业 及日资基金手上，恒大宣布拟斥43亿港元将地皮权益购回，帐面蚀3.9亿港元。

--新一季税贷展开，因资金成本较去年略升，银行仍观望同业如何定价。富邦银行紧接花旗香港推出税务贷款，借100万港元的息率较去年升近10%。

--澳新银行称，港元与美元于近期脱钩的可能性不大，并指人民币国际化并不足成为联系汇率挂钩人民币的充分条件，现阶段以人民币作为其他货币的抵押品，风险仍然很大。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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