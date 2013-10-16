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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 08:21 BJT

《全球汇市》美元兑日圆上涨，寄望美国能达成债务协议

路透新加坡10月16日 - 美元兑日圆周三在亚洲市场上涨，此前参议院消息人士称几小时内可能宣布达成债务上限的协议。

美元兑日圆 最新报98.57，涨0.4%。在上述消息出现之前，徘徊于98.40附近。(完)

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