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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 08:35 BJT

亚洲金融市场：美国股指期货上涨，消息称有望数小时内达成债务上限协议

路透东京10月16日 - 美国股指期货周三在亚洲盘中延续升势，此前美国参议院消息人士称有望数小时内达成提高债务上限协议。

该人士称，协议还将重启10月1日以来关门的联邦机构。

美国标普500 E-MINI期货 上涨0.7%，美国公债期货 则跌5-1/2个跳动点。(完) (编译 石冠兰 审校 张荻)
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