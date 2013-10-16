金砖国家：10月15日股汇市收盘纵览

路透10月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月15日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 报1,029.85点。

中国股市：沪综指小幅收跌，IPO等相关扩容传闻再起令大盘承压

香港股市：收于约三周高位，接近9月所及高点

中国汇市：人民币收盘再创新高，6.1元大关前谨慎情绪升温

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拉美股市：巴西股市跳升，受困的油企OGX 在传出其创办人Eike Batista可能将控制权让给持债人的报导后，股价跳涨近50%，带动大盘升势。指标Bovespa指数 上涨1.5%，报54,980.64点。

拉美汇市：拉美主要货币基本持平，美国达成债务协议前交投谨慎

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南非股市：Top-40绩优股指数 升1.47%，至39,592.96点。综合指数 升1.31%，报44,297.17点。

南非汇市：南非兰特承压，因寄望美国达成预算协议支撑美元

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印度股市：下跌，自稍早触及的近三年高位回落，美国接近10月17日调高举债上限的期限，造成此间绩优股走跌。指标BSE指数 收跌0.29%，或59.92点，报20,547.62点，稍早触及2010年11月以来盘中最高水准。NSE指数 收跌0.39%，或23.65点，报6,089.05点，中止五日连涨。

印度汇市：印度卢比兑美元连续第二天下跌，因在看好美国议员将同意达成协议以调高该国举债上限，进而避免违约下，美元全面走升。卢比兑美元 收在61.8350/8450 卢比，交投区间为61.25-61.94 ，周一收报61.55/56 。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,495.310点。MSCI明晟俄罗斯指数 升1.63%至829.77点。