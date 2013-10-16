《香港报摘》--信报10月16日

* 头版头条：

--王维基旗下香港电视网络 申请免费电视牌照不获接纳，商务及经济发展局局长苏锦梁强调，审批考虑了一篮子相关因素，但回避交代香港电视的落选原因。

* 其他：

--方兴地产 斥资逾174亿元人民币开发长沙市梅溪湖占地总面积约1.65万亩项目，占该项目的总投资额约70%。

--德勤中国最新调查显示，大中华区企业海外并购活动再创新高，今年上半年已录得98宗交易，涉资353亿美元，按年大增124亿美元。

--重庆银行将在香港IPO发售逾7亿股H股，市传集资约62.4-78亿港元；另一家内地城市商业银行徽商银行最快于本周四进行上市聆讯，拟集资77.6-116.4亿港元。

--今天开始招股的中国男装服饰消费品牌卡宾称，公司接获的2014年春季采购订单，已较2013年同期增加16.9%；暂定于2014年底前开设不多于30家自营店舖，现有2间自营店及913家分销店。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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