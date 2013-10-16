《香港报摘》--信报10月16日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
* 头版头条：
--王维基旗下香港电视网络 申请免费电视牌照不获接纳，商务及经济发展局局长苏锦梁强调，审批考虑了一篮子相关因素，但回避交代香港电视的落选原因。
* 其他：
--方兴地产 斥资逾174亿元人民币开发长沙市梅溪湖占地总面积约1.65万亩项目，占该项目的总投资额约70%。
--德勤中国最新调查显示，大中华区企业海外并购活动再创新高，今年上半年已录得98宗交易，涉资353亿美元，按年大增124亿美元。
--重庆银行将在香港IPO发售逾7亿股H股，市传集资约62.4-78亿港元；另一家内地城市商业银行徽商银行最快于本周四进行上市聆讯，拟集资77.6-116.4亿港元。
--今天开始招股的中国男装服饰消费品牌卡宾称，公司接获的2014年春季采购订单，已较2013年同期增加16.9%；暂定于2014年底前开设不多于30家自营店舖，现有2间自营店及913家分销店。（完）
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4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。