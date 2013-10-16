《新兴市场重要经济事件预告》--10月16日-10月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月16日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。

10月17日(四)

日内瓦--央行双边技术援助与能力建构项目在Graduate Institute举行第一届年会(至10月18日)。

布达佩斯--2013年布达佩斯经济论坛。匈牙利央行常务董事Daniel Palotai将发表演讲。

圣地亚哥--智利央行举行议息会议。

巴西利亚--巴西央行公布10月利率制定会议的记录。

布拉格--捷克央行管委会召开常规周会。会议没有讨论货币政策议程。

维尔纽斯--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在各国议会联盟大会就银行业联盟和金融一体化发表讲话。

10月18日(五)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行议息会议。

10月20日(日)

吉隆坡--30周年会议：进一步推动金融一体化与金融稳定和第三届东南亚央行研究和培训中心(SEACEN)与拉丁美洲货币研究中心(CEMLA)主办会议，韩国央行总裁金仲秀将参加。

10月21日(一)

暂无重要经济事件公布。

10月22日(二)

暂无重要经济事件公布。

10月23日(三)

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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