全球经济：财政政策和政治风险会妨碍央行重振经济--央行官员

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
欧洲央行管理委员会委员克诺特表示欧洲也感受到压力，许多国家政府几乎任由金融市场摆布，他并称保护央行独立性刻不容缓。
“央行资产负债表日益面临经济风险和政治压力。”克诺特在会中称。
“最后，这可能导致央行资产负债表上出现高额负资本。这非众人所乐见，因那可能损及央行的信誉。”
杜德利表示，美联储可能因庞大的债券持仓而蒙受损失，因利率上升恐导致其每年可返还给美国纳税人的金额缩水，甚至荡然无存。
如果这种损失迫使其向国会要更多资金，就可能使美联储得向政治压力低头。但杜德利表示，透过在资产负债表中设立“递延资产”项目，或可避免这个问题，从而保有其预算独立性。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。