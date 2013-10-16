版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 09:12 BJT

全球经济：财政政策和政治风险会妨碍央行重振经济--央行官员

欧洲央行管理委员会委员克诺特表示欧洲也感受到压力，许多国家政府几乎任由金融市场摆布，他并称保护央行独立性刻不容缓。

“央行资产负债表日益面临经济风险和政治压力。”克诺特在会中称。

“最后，这可能导致央行资产负债表上出现高额负资本。这非众人所乐见，因那可能损及央行的信誉。”

杜德利表示，美联储可能因庞大的债券持仓而蒙受损失，因利率上升恐导致其每年可返还给美国纳税人的金额缩水，甚至荡然无存。

如果这种损失迫使其向国会要更多资金，就可能使美联储得向政治压力低头。但杜德利表示，透过在资产负债表中设立“递延资产”项目，或可避免这个问题，从而保有其预算独立性。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐