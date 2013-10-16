《全球汇市》美元兑日圆走升，因美参议院接近达成协议延长举债权限

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3520 1.3523 -0.02 +2.47 1.3194 美元/日圆 98.55 98.16 +0.40 +13.62 86.74 欧元/日圆 133.24 132.74 +0.38 +16.41 114.46 美元/瑞郎 0.9139 0.9126 +0.14 -0.17 0.9155 英镑/美元 1.5982 1.5996 -0.09 -1.66 1.6251 美元/加元 1.0364 1.0379 -0.14 +4.47 0.9921 澳元/美元 0.9536 0.9525 +0.12 -8.25 1.0393 新西兰元/美 0.8395 0.8374 +0.25 +1.35 0.8283 元 澳元/日圆 93.980 93.500 +0.51 +4.27 90.130 新西兰元/日 82.750 82.160 +0.72 -41.24 140.820 圆 英镑/日圆 157.50 157.02 +0.31 +11.84 140.82 澳元/新西兰 1.1352 1.1370 -0.16 -9.47 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。