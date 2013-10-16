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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 08:32 BJT

《全球汇市》美元兑日圆走升，因美参议院接近达成协议延长举债权限

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3520    1.3523     -0.02     +2.47    1.3194
 美元/日圆                      98.55     98.16     +0.40    +13.62     86.74
 欧元/日圆                     133.24    132.74     +0.38    +16.41    114.46
 美元/瑞郎                     0.9139    0.9126     +0.14     -0.17    0.9155
 英镑/美元                     1.5982    1.5996     -0.09     -1.66    1.6251
 美元/加元                     1.0364    1.0379     -0.14     +4.47    0.9921
 澳元/美元                     0.9536    0.9525     +0.12     -8.25    1.0393
 新西兰元/美                   0.8395    0.8374     +0.25     +1.35    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     93.980    93.500     +0.51     +4.27    90.130
 新西兰元/日                   82.750    82.160     +0.72    -41.24   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     157.50    157.02     +0.31    +11.84    140.82
 澳元/新西兰                   1.1352    1.1370     -0.16     -9.47    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
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