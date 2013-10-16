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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 08:22 BJT

《香港重要政经日程》--10月16日-10月24日

==================今日重要政经消息==================

10月16日（周三）

-- 华彩控股 由创业板转主板首日挂牌。

-- 毅信控股 在联交所首日挂牌。

-- 中国海外宏洋集 公布第三季业绩。

==================近期重要政经消息==================

10月17日（周四）

--09:30 特首梁振英出席立法会答问大会。

--14:30 摩根大通资产管理公布最近投资者信心指数。

--16:30 香港7-9月失业率。

--16:30 香港8月对外商品贸易量及价格统计。

*10月18日（周五）

-- IGG 首日挂牌。

-- 伦敦市市长Boris Johnson于英商会午餐会致辞。

--16:00 川盟金融 记者会。

10月21日（周一）

--16:30 香港9月消费物价指数（CPI）。

-- 霭华押业信贷 公布六个月业绩。

10月22日（周二）

-- 中国海外 公布第三季业绩。

-- 华能国际电力 公布第三季业绩。

-- 中芯国际 公布季度业绩。

-- 中兴通讯 公布第三季业绩。

*10月24日（周四）

-- 公布9月份进出口数字。

-- 中国联通 公布第三季业绩。

-- 长城汽车 公布第三季业绩。

-- 紫金矿业 公布第三季业绩。

--10:00 中国建设银行 在中国举行特别股东大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
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