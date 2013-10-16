《香港重要政经日程》--10月16日-10月24日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
==================今日重要政经消息==================
10月16日（周三）
-- 华彩控股 由创业板转主板首日挂牌。
-- 毅信控股 在联交所首日挂牌。
-- 中国海外宏洋集 公布第三季业绩。
==================近期重要政经消息==================
10月17日（周四）
--09:30 特首梁振英出席立法会答问大会。
--14:30 摩根大通资产管理公布最近投资者信心指数。
--16:30 香港7-9月失业率。
--16:30 香港8月对外商品贸易量及价格统计。
*10月18日（周五）
-- IGG 首日挂牌。
-- 伦敦市市长Boris Johnson于英商会午餐会致辞。
--16:00 川盟金融 记者会。
10月21日（周一）
--16:30 香港9月消费物价指数（CPI）。
-- 霭华押业信贷 公布六个月业绩。
10月22日（周二）
-- 中国海外 公布第三季业绩。
-- 华能国际电力 公布第三季业绩。
-- 中芯国际 公布季度业绩。
-- 中兴通讯 公布第三季业绩。
*10月24日（周四）
-- 公布9月份进出口数字。
-- 中国联通 公布第三季业绩。
-- 长城汽车 公布第三季业绩。
-- 紫金矿业 公布第三季业绩。
--10:00 中国建设银行 在中国举行特别股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。