版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月16日

路透香港10月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=
 7.7546港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周二收低133.25点，或0.87%﹐报15,168.01点。因无迹象显示国会为解决财政僵
 局进行的磋商取得进展。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       204.920   -1.49      12300            15.891      -0.43
 中国铝业                       9.130   -2.46      12302             2.832       0.07
 中国移动                      54.570   -1.03     136184            84.634      -0.37
 中国人寿                      39.930   -1.75      44265            20.643      -0.99
 中石油                       115.530   -1.13      24011             8.959      -0.35
 中石化                        80.110   -1.10      12021             6.212      -0.60
 汇丰控股                      54.700   -1.62     434589            84.835      -0.37
 中电信                        51.750    0.49      13610             4.013      -0.17
 中国联通                      16.630    1.22     145520            12.896      -0.34
 兖州煤业                       9.820   -1.11      66871             7.615      -0.07
 华能国际                      41.230   -1.90       6396             7.993      -0.58
 南方航空                      19.200   -0.78       3876             2.978      -1.40
 东方航空                      17.360    0.00       5744             1.346     -50.32
 中芯国际                       3.910   -0.76      36564             0.606      -0.59（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐