《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月16日

路透香港10月16日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元= 7.7546港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低133.25点，或0.87%﹐报15,168.01点。因无迹象显示国会为解决财政僵 局进行的磋商取得进展。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 204.920 -1.49 12300 15.891 -0.43 中国铝业 9.130 -2.46 12302 2.832 0.07 中国移动 54.570 -1.03 136184 84.634 -0.37 中国人寿 39.930 -1.75 44265 20.643 -0.99 中石油 115.530 -1.13 24011 8.959 -0.35 中石化 80.110 -1.10 12021 6.212 -0.60 汇丰控股 54.700 -1.62 434589 84.835 -0.37 中电信 51.750 0.49 13610 4.013 -0.17 中国联通 16.630 1.22 145520 12.896 -0.34 兖州煤业 9.820 -1.11 66871 7.615 -0.07 华能国际 41.230 -1.90 6396 7.993 -0.58 南方航空 19.200 -0.78 3876 2.978 -1.40 东方航空 17.360 0.00 5744 1.346 -50.32 中芯国际 3.910 -0.76 36564 0.606 -0.59（完）