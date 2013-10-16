《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月16日

*工商时报：

--看好两岸首度金保会登场及金融业营运转强利多，国泰金控 董事长蔡宏图家族、旗下两大投资公司万宝开发及霖园投资，9月双双大举加码国泰金持股合计逾7.23万张，估计约斥资近31亿台币，这是蔡宏图从蔡镇宇手中买下所有持股后，首度也堪称是国泰金成立以来最大手笔加码。

--金保会明日登场，据了解，此次双方议题除如何建立两岸保险监理平台外，由于上海国泰人寿正面临原陆资股东--东航释股问题，该个案已正式排入金保会议程，若协商顺利，对国泰金控是一大利多。

--凯雷 释股东森电视持股案，最快本周可能定案。据悉，凯雷已找好三到四家财顾，在市场寻找买家，且其中不乏传出有重量级买家有意出价。投行人士指出，凯雷本次找了一家以上财顾，是相当罕见的情况，市场认为这显示凯雷〞铁了心要出场〞。

--台银、土银、合库三大公股银行已全面完成房贷业务压力测试，根据三家行库内部评估结果，若升息幅度达2个百分点，房贷户所承担的利率将比目前多出一倍，届时恐将超出目前房贷客户缴交本息所能承受的临界点，行库也已着手准备应变措施。

*经济日报：

--立法院倒阁案未过关、美国债限问题也可望达成协议，外资昨日持续汇入，新台币对美元再掀一波升值潮；中央银行则全力因应，以缓和热钱带来的冲击。

--自由经济示范区加速上路，据了解，跨部会正规划年底前在台北港筹设海运快递专区，明年6月前在高雄港筹设多国拆并柜试办专区。两项新政预估可为全台2,000多家承揽业者开创新商机，也将协助台湾力抗香港、新加坡，成为亚太运筹重镇。

--金管会发函保险业，重新检视利率变动型年金及万能保险商品，不得有费差损现象，且须在三个月内调整，明年相关保单保费可能上涨，金管会并要求保险业不得藉保费将提高，做为销售诉求。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。