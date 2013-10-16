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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 08:41 BJT

香港个股：失落免费电视牌照的香港电视网络宣布将裁减约320名员工

路透香港10月16日 - 刚刚失落于本地免费电视牌照申请的香港电视网络 周三宣布，将裁减约320名员工。

政府周二公布免费电视牌照申请结果，决定向有线宽频 旗下奇妙电视以及电讯盈科 旗下香港电视娱乐批出牌照，但香港电视网络的申请则不获接纳。

有关申请不设上诉机制，但香港电视网络的公告没有交代是否会提出司法覆核。

周二公布发牌结果之前，香港电视网络收升28.45%，报3.07港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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