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亚洲 | 2013年 10月 16日 星期三 08:50 BJT

全球金市：金价下跌，因美国急欲解决预算僵局

惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国两党在上调联邦债务上限问题上采取政治边缘政策。

美国达拉斯联储总裁费希尔周二表示，美国“不计后果的”财政政策可能迫使美联储本月维持货币政策不变。

交易员称，印度黄金溢价触及每盎司100美元的纪录高位，较伦敦价格高约8%，因供应不足以满足节日需求。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 张涛)
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