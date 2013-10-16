全球金市：金价下跌，因美国急欲解决预算僵局

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国两党在上调联邦债务上限问题上采取政治边缘政策。
美国达拉斯联储总裁费希尔周二表示，美国“不计后果的”财政政策可能迫使美联储本月维持货币政策不变。
交易员称，印度黄金溢价触及每盎司100美元的纪录高位，较伦敦价格高约8%，因供应不足以满足节日需求。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 张涛)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。