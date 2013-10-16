中国期货：上海自贸区未来有望推出天然气等能源化工类期货--报载

路透上海10月16日 - 刚刚成立的上海自由贸易区正在搭建商品期货的新平台。上海证券报周三报导称，在自贸区内筹建的上海国际能源交易中心，除了是国内原油期货上市的新建国际平台，未来包括天然气等能源和化工类商品的期货及期权等衍生品也有望在该交易中心上市交易。

报导指出，该交易中心实质就是一家新的期货交易所。届时，国内期货交易所数量将由目前的四家上升为五家；新交易所将是上海期货交易所的全资子公司，但拥有独立的管理团队，这意味着国内期货市场将开启“两家交易所共享一个交易平台”的格局。

“这其中也体现了一种‘一所两制’的思路，”报导援引北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示，这里的“所”并不是单纯指一家交易所，而是一个类似于芝加哥商业交易所的交易所集团，“不排除今后国内交易所之间开展兼并合作的可能性。”

作为全球金融衍生品交易服务龙头的芝加哥商业交易所，旗下就有包括芝加哥商品交易所、纽约商业交易所等在内的五家交易所，但共用一个交易系统，既方便了投资者，又实现了资源的最大化利用。