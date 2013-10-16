国际油市：美国原油上涨，因美国有望很快达成债务协议

11月布兰特原油期货 上涨0.02美元至每桶109.98美元，周二结算价下跌1.14美元。该合约于周三到期。

美国参议院一位助手称，参院民主党与共和党领导人可能在周二晚间宣布一项协议，将政府举债上限的期限延长至2月7日，并迅速恢复自10月1日以来关停的联邦政府机构。

惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国在上调联邦债务上限问题上的政治边缘政策。

世界大国将在周三施压伊朗，要求公布其解决核争端计划的细节。

路透调查显示，上周美国商业原油库存料上升，馏分油库存料减少。

美国石油协会(API)将在周三2030GMT公布石油库存数据，因哥伦布日假期而延后一天公布。

由于政府关门，美国能源资料协会(EIA)本周将不会公布一周石油和天然气库存数据，此为1979年以来的首次。(完)

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