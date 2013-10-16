国际油市：美国原油上涨，因美国有望很快达成债务协议

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
11月布兰特原油期货 上涨0.02美元至每桶109.98美元，周二结算价下跌1.14美元。该合约于周三到期。
美国参议院一位助手称，参院民主党与共和党领导人可能在周二晚间宣布一项协议，将政府举债上限的期限延长至2月7日，并迅速恢复自10月1日以来关停的联邦政府机构。
惠誉周二警告称可能下调美国的AAA主权债信评等，指因美国在上调联邦债务上限问题上的政治边缘政策。
世界大国将在周三施压伊朗，要求公布其解决核争端计划的细节。
路透调查显示，上周美国商业原油库存料上升，馏分油库存料减少。
美国石油协会(API)将在周三2030GMT公布石油库存数据，因哥伦布日假期而延后一天公布。
由于政府关门，美国能源资料协会(EIA)本周将不会公布一周石油和天然气库存数据，此为1979年以来的首次。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
路透法兰克福4月12日 - 德国汽车制造商戴姆勒提前公布的第一季获利好于预期，受新款奔驰(Mercedes-Benz/平治/宾士) E级轿车销售提振。