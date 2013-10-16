《台湾重要政经日程》--10月16日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月12日
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
===================今日重要政经消息=====================
10/16(三)
--14:30 行政院长江宜桦与中小企业下午茶叙。
--13:30 民进党中常会。
--14:30 国民党主席马英九主持中常会。
--16:00 赋税署例行记者会。
=================近期重要政经消息======================
10/17(四)
--13:30 台积电 投资人说明会，并公布财报。
--16:00 两岸保险监理机关会议平台〞金保会〞首次召开。
10/21(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单年增率，上月年增率为0.5%。
10/22(二)
--08:30 主计总处公布9月经季调失业率，上月为4.19%。
--12:30 台湾央行代为标售20年期102/8增额发行公债，金额预定300亿台币。
10/23(三)
--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月较去年同期减少0.70%。
10/25(五)
--16:10 央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增5.41%。
11/5(二)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数，上月为年增0.83%。
--16:10 央行公布10月外汇存底，上月末为4,126.11亿美元。
11/7(四)
--16:00 财政部公布9月出口金额年变动率，上月为年减7%。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
4月12日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:22时,1港元=0.88721 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 20.09 8.35 2.71 南玻 11.63 5.89 2.23 深康佳 4.65 2.86 1.83 ST中华 11.10 4.39 2.85 ST中冠
路透首尔4月12日 - 韩元兑美元和韩股周三从持续六日的跌势中反弹，因投资者风险偏好似乎略有回升。 韩国本地市场收盘时，韩元兑美元报1,141.4，较周二收盘的1,145.8涨0.4%。
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。