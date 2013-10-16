美国新股：Twitter季度亏损剧增两倍，准备在纽交所上市

**交易所争夺战**

Twitter选择在纽交所上市，是Nasdaq OMX Group 近年来遭受的最新打击。

这两家交易所曾为争夺Twitter展开激烈竞争。但分析师此前已经预料到，由于Facebook 上市交易首日出现一系列技术故障，可能对令Nasdaq在竞争中处于不利地位。

一名接近Twitter的人士表示，Nasdaq执行长Robert Greifeld在10月4日还飞赴Twitter的旧金山总部，做出最后努力。

“这对于纽约证交所来说是决定性胜利。我们感谢Twitter对于我们平台的信任，期待与他们展开合作，”NYSE的上市业务主管Scott Cutler表示。

Nasdaq在声明中表示“祝Twitter走好”。(完)