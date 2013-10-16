美国新股：Twitter季度亏损剧增两倍，准备在纽交所上市

标题新闻：新加坡物流商CWT股价跳涨9%，此前中国海航集团对该公司提出收购要约
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**交易所争夺战**
Twitter选择在纽交所上市，是Nasdaq OMX Group 近年来遭受的最新打击。
这两家交易所曾为争夺Twitter展开激烈竞争。但分析师此前已经预料到，由于Facebook 上市交易首日出现一系列技术故障，可能对令Nasdaq在竞争中处于不利地位。
一名接近Twitter的人士表示，Nasdaq执行长Robert Greifeld在10月4日还飞赴Twitter的旧金山总部，做出最后努力。
“这对于纽约证交所来说是决定性胜利。我们感谢Twitter对于我们平台的信任，期待与他们展开合作，”NYSE的上市业务主管Scott Cutler表示。
Nasdaq在声明中表示“祝Twitter走好”。(完)
(编译/审校 张涛/侯向明/徐文焰/张若琪)
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