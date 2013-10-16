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货币新闻 | 2013年 10月 16日 星期三 09:02 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货走低，上日录得一个多月最大单日涨幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 686.25 0.50 +0.07% -0.90% 667.96 53

CBOT玉米 442.50 -1.00 -0.23% +1.26% 451.18 44

CBOT大豆 1267.00 0.00 +0.00% -0.47% 1316.56 30

CBOT稻米 $15.45 -$0.03 -0.19% +1.95% $15.32 65

美国原油 $101.28 $0.07 +0.07% -1.10% $104.68 36

汇率

欧元/美元 $1.352 $0.000 -0.04% -0.32%

美元/澳元 0.953 0.001 +0.06% +0.46%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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