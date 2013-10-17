《中国债券市场每日交易备忘》--10月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国联通100亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和光大银行主承 葛洲坝 20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和工行主承 中材集团4亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承 乐山电力 2亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，中信银行主承 中升大连集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行主承 天瑞水泥 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 福建六建集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 天津滨海新区建设投资集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和浦发银行主承 海通证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/中行等承销 齐鲁证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行和中行主承 东北证券 14亿元69天短融招标(主体评级AA)，兴业银行和中信银行主承 上海华谊(集团)40亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和交行主承 淮南矿业(集团)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承 山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 义马煤业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 珠海联邦制药6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行主承 保利能源控股4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和中信证券主承 江苏苏豪控股集团有限公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，交行和中行主承 厦门海沧投资6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行主承 重庆能源投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行50亿元一年期固息金融债130327，票面利率4.46% 江苏省政府76.5亿元五年期固息债1351001，票面利率3.88% 江苏省政府76.5亿元七年期固息债1351002，票面利率4% 南方电网50亿元六个月期超短期融资券011307007，票面利率4.7% 五矿股份30亿元六个月期超短融011361009，票面利率5.1% 国泰君安证券30亿元三个月期短融071302009，票面利率5.15% 兴业证券 18亿元三个月期短融071326001，票面利率5.34% 西南证券 10亿元三个月期短融071318003，票面利率5.4% 南方水泥15亿元一年期短融041354060，票面利率5.6% 包钢股份 25亿元一年期短融041366015，票面利率5.94% 北京住总集团4亿元一年期短融041369028，票面利率5.6% 钱江水利 1亿元五年期中票101360014，票面利率6.2% 浙江龙盛 5亿元三年期中票101358010，票面利率5.65% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行50亿元一年期固息增发债130236，中标收益率4.4956% 国开行40亿元三年期固息增发债130237，中标收益率4.7824% 国开行50亿元五年期固息增发债130238，中标收益率4.9014% 国开行40亿元七年期固息增发债130239，中标收益率4.9426% 国开行40亿元10年期固息增发债130240，中标收益率4.9826% 进出口行60亿元三年期续发固息债130323，票面利率4.7066% 农发行100亿元五年期固息债130425，票面利率4.80% 上虞杭州湾新区城建投资发展18亿元七年期固息债1380295，票面利率6.95% 十堰城投16亿元七年期固息债1380302，票面利率6.88% 财政部代发216亿元三年期固息地方债139111，票面利率4.25% 五矿股份30亿元九个月期超短融 中国建材 25亿元九个月期超短融 中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融 宁沪高速 10亿元一年期短融 福建能源集团17亿元一年期短融 北京住总集团5亿元三年期中票 锦州华信资产经营集团10亿元七年期中票(5+2) ============================================================================ 四、还本付息： 中国铝业 20亿元一年期短融041252047到期兑付，票面利率4.29% 上海外高桥(集团)4亿元一年期短融041253057到期兑付，票面利率4.67% 重庆铁发遂渝高速公路有限公司4.7亿元一年期短融041260066到期兑付，票面利率4.99% 陕西省高速公路建设集团公司20亿元一年期短融041260068到期兑付，票面利率4.99% 财政部260亿元20年期固息债030003付息，票面利率3.4% 铁路总公司65亿元10年期固息债068040付息，票面利率4% 铁路总公司125亿元20年期固息债068041付息，票面利率4.15% 农发行250亿元五年期固息债110417付息，票面利率4.27% 丽水城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180144付息，票面利率7.71% 中国铁物15亿元三年期中票1182274付息，票面利率6.06% 珠海港控股集团6亿元五年期中票1182275付息，票面利率7.29% 中国中铁 40亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182276付息，票面利率6.08% 秦皇岛开发区国资14亿元七年期固息债1280326付息，票面利率7.46% 池州城市经营投资公司9亿元七年期固息债1280327付息，票面利率7.17% 奇瑞汽车18亿元三年期中票1282392付息，票面利率5.49% 山东能源集团30亿元三年期中票1282393付息，票面利率4.56% 新奥中国燃气投资公司7亿元五年期中票1282394付息，票面利率5.55% 大全集团4亿元三年期中票1282395付息，票面利率6.65% 厦门港务控股集团13亿元三年期中票1282396付息，票面利率5.02% 昆明自来水集团7亿元五年期中票1282397付息，票面利率5.98% 江苏法尔胜泓集团5亿元三年期中票1282398付息，票面利率6.7% 南京新工投资集团10亿元五年期中票1282399付息，票面利率5.41% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国9月明显高于预期的新增贷款，引起了央行的关注。央行周三明确表态，近期贷款增速相对较快，货币信 贷扩张的压力仍然较大。分析人士相信，央行此番喊话意在强调将维持中性偏谨慎的货币政策取向，告诫各家银 行要严控贷款增速。 --中国光大银行 已经获得监管机构批准赴境外发股，这是中国中型银行业者应对更加严格的“巴塞 尔III”资本规定所作的努力之一。 10/18国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-9月固定资产投资(不含农户) (1-8月20.3%) 9月社会消费品零售总额 (8月13.4%) 9月工业增加值 (8月10.4%) 9月房地产投资和销售情况月度报告 10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/24公布10月汇丰制造业PMI初值 (9月51.2) 10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月12.8%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/吴芳)