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亚洲 | 2013年 10月 17日 星期四 09:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--10月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：    
  
  中国联通100亿元人民币六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和光大银行主承
  葛洲坝 20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和工行主承
  中材集团4亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承
  乐山电力 2亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，中信银行主承
  中升大连集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行主承  
  天瑞水泥 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承  
  福建六建集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承  
  天津滨海新区建设投资集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和浦发银行主承  
  海通证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行/中行等承销
  齐鲁证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行和中行主承   
  东北证券 14亿元69天短融招标(主体评级AA)，兴业银行和中信银行主承   
  上海华谊(集团)40亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和交行主承  
  淮南矿业(集团)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承
  山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
  义马煤业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
  珠海联邦制药6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行主承
  保利能源控股4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和中信证券主承
  江苏苏豪控股集团有限公司5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，交行和中行主承
  厦门海沧投资6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行主承
  重庆能源投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承
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  二、新债上市：   

  进出口银行50亿元一年期固息金融债130327，票面利率4.46%    
  江苏省政府76.5亿元五年期固息债1351001，票面利率3.88%
  江苏省政府76.5亿元七年期固息债1351002，票面利率4%
  南方电网50亿元六个月期超短期融资券011307007，票面利率4.7%
  五矿股份30亿元六个月期超短融011361009，票面利率5.1%   
  国泰君安证券30亿元三个月期短融071302009，票面利率5.15%
  兴业证券 18亿元三个月期短融071326001，票面利率5.34%
  西南证券 10亿元三个月期短融071318003，票面利率5.4%
  南方水泥15亿元一年期短融041354060，票面利率5.6%
  包钢股份 25亿元一年期短融041366015，票面利率5.94%
  北京住总集团4亿元一年期短融041369028，票面利率5.6%
  钱江水利 1亿元五年期中票101360014，票面利率6.2%
  浙江龙盛 5亿元三年期中票101358010，票面利率5.65%       
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  三、缴款：
    
  国家开发银行50亿元一年期固息增发债130236，中标收益率4.4956%
  国开行40亿元三年期固息增发债130237，中标收益率4.7824%
  国开行50亿元五年期固息增发债130238，中标收益率4.9014%
  国开行40亿元七年期固息增发债130239，中标收益率4.9426%
  国开行40亿元10年期固息增发债130240，中标收益率4.9826%    
  进出口行60亿元三年期续发固息债130323，票面利率4.7066%
  农发行100亿元五年期固息债130425，票面利率4.80%
  上虞杭州湾新区城建投资发展18亿元七年期固息债1380295，票面利率6.95%
  十堰城投16亿元七年期固息债1380302，票面利率6.88%
  财政部代发216亿元三年期固息地方债139111，票面利率4.25%
  五矿股份30亿元九个月期超短融
  中国建材 25亿元九个月期超短融
  中国核工业建设集团20亿元九个月期超短融
  宁沪高速  10亿元一年期短融
  福建能源集团17亿元一年期短融
  北京住总集团5亿元三年期中票
  锦州华信资产经营集团10亿元七年期中票(5+2)
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  四、还本付息：
    
  中国铝业  20亿元一年期短融041252047到期兑付，票面利率4.29%
  上海外高桥(集团)4亿元一年期短融041253057到期兑付，票面利率4.67%
  重庆铁发遂渝高速公路有限公司4.7亿元一年期短融041260066到期兑付，票面利率4.99%
  陕西省高速公路建设集团公司20亿元一年期短融041260068到期兑付，票面利率4.99%    
  财政部260亿元20年期固息债030003付息，票面利率3.4%
  铁路总公司65亿元10年期固息债068040付息，票面利率4%
  铁路总公司125亿元20年期固息债068041付息，票面利率4.15%
  农发行250亿元五年期固息债110417付息，票面利率4.27%
  丽水城投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180144付息，票面利率7.71%
  中国铁物15亿元三年期中票1182274付息，票面利率6.06%
  珠海港控股集团6亿元五年期中票1182275付息，票面利率7.29%
  中国中铁  40亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1182276付息，票面利率6.08%
  秦皇岛开发区国资14亿元七年期固息债1280326付息，票面利率7.46%
  池州城市经营投资公司9亿元七年期固息债1280327付息，票面利率7.17%
  奇瑞汽车18亿元三年期中票1282392付息，票面利率5.49%
  山东能源集团30亿元三年期中票1282393付息，票面利率4.56%
  新奥中国燃气投资公司7亿元五年期中票1282394付息，票面利率5.55%
  大全集团4亿元三年期中票1282395付息，票面利率6.65%
  厦门港务控股集团13亿元三年期中票1282396付息，票面利率5.02%
  昆明自来水集团7亿元五年期中票1282397付息，票面利率5.98%
  江苏法尔胜泓集团5亿元三年期中票1282398付息，票面利率6.7%
  南京新工投资集团10亿元五年期中票1282399付息，票面利率5.41%    
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国9月明显高于预期的新增贷款，引起了央行的关注。央行周三明确表态，近期贷款增速相对较快，货币信
贷扩张的压力仍然较大。分析人士相信，央行此番喊话意在强调将维持中性偏谨慎的货币政策取向，告诫各家银
行要严控贷款增速。 
  --中国光大银行 已经获得监管机构批准赴境外发股，这是中国中型银行业者应对更加严格的“巴塞
尔III”资本规定所作的努力之一。 

    10/18国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会
          公布1-9月固定资产投资(不含农户)          (1-8月20.3%)
              9月社会消费品零售总额                (8月13.4%)
              9月工业增加值                        (8月10.4%) 
              9月房地产投资和销售情况月度报告
    10/22公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    10/24公布10月汇丰制造业PMI初值                 (9月51.2)
    10/27公布1-9月规模以上工业企业利润             (1-8月12.8%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 李宏薇/吴芳)
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