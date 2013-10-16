台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

路透台北10月16日 - 台湾央行周三表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日央行存单到期金额为516亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行1,294亿台币存单。