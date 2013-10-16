《美债周三展望》10月到期国库券收益率跳涨，市场对财政稳定抱希望

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容略有调整)

* 违约忧虑令10月到期的国库券收益率接近五年高位

* 美国国会议员略微进一步趋向达成举债上限协议

* 较长期公债价格下降，因市场对财政稳定性抱有希望

* 惠誉将美国评等置于负面观察名单

路透纽约10月15日 - 在未来两周到期的美国国库券收益率周三跳涨，因担忧政府将延后偿付，尽管国会议员暗示在周四限期前将可能达成上调举债上限的协议。

分析师和交易商表示，在16.7万亿美元美国举债上限真的被上调之前，鲜有投资人会买入在10月下半月到期的国库券，因为有“技术性违约”的可能性。

“短期国库券还没有稳定下来。还没有人对华盛顿将达成协议有信心，”SG Corporate & Investment Banking美国利率策略部主管Mary Beth Fisher说。

违约风险促使惠誉周二晚些时候将美国债信评等纳入“负面观察”名单。标普在2011年出现上次债务上限之争后，已调降美国债信评等。

10月24日和10月31日到期国库券 的收益率大幅震荡，尾盘升逾0.50%，较周五尾盘水准高出30基点。周二盘中一度下跌10个基点，因市场冀望债务上限协议将会达成，从而避免违约。

2011年发行的10月底到期两年期公债 收益率亦跳涨，最新报0.7297%，较周五上涨21基点。

美国债券市场周一因适逢公众假期哥伦布纪念日休市。

美国参议院领导人距离达成协议接近一步，有望使部分关停已达两周之久的联邦政府恢复运作，同时提高举债上限以满足至少到2014年初的政府举债需求。同时，另一项由众议院领袖提出的方案未能在闭门会议上获得进入下一步程序所需的足够支持。

这些提案激发一些对11月下半月至年底到期公债的买兴，但2014年初到期债券的收益率上升，因担心届时白宫和国会共和党人将会因预算和举债上限问题再次展开对峙。

“他们并没有消除违约风险。这些风险只是被推后了，”SG的Fisher说。

交易员担心，美国公债在许多金融市场被用作多种贷款的担保品以及其它利率的指标，其延迟偿付可能引发这些金融市场的动荡。即便美债还本付息只是短暂推迟，也可能让交易员和投资者大感头痛。

相关图表：

即将需要偿付的美债： link.reuters.com/daf83v

两年期美债收益率跳涨：link.reuters.com/fuf83v

美国短债收益率：link.reuters.com/wet63v

美国债务上限：link.reuters.com/zyq43v

纽约联邦储备银行数据：link.reuters.com/qem95t

**糟糕的国库券标售结果**

美国财政部周二标售350亿美元三个月期国库券和300亿美元六个月期国库券，结果为2009年来最为疲弱。

财政部周三还将标售的债券有：200亿美元一个月期国库券 、260亿美元189天现金管理债券和220亿美元一年期公债 。

Wilmington Broad Market债券基金联合经理人Wilmer Stith表示，长天期公债价格下跌，暗示市场上几无避险买盘，因对长期财政稳定性抱有希望。

“当上调举债上限且政府重新开门的可能性增大时，两年至30年期债券的收益率上涨，”他说。

指标10年期美债 价格跌9/32，收益率报2.726%，较周五尾盘上升3.5基点。

30年期公债 价格下跌22/32，收益率报3.785%，较周五上升约4基点。(完)

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