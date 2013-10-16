《中国报摘》--其他报纸重要消息10月16日

**上海证券报**

--据悉，原油期货将在上海自贸区内新平台上市，除原油外，未来包括天然气等能源和化工类商品的期货及期权等衍生品都在名单之中。

--国家发改委下发规划要求，到2020年基本形成全国物流园区网络体系。布局城市分为三级，其中一级城市29个，二级70个，三级物流园区布局城市由地方自行确定。

--有消息称，正在排队A股首次公开市场发行(IPO)上市的中原证券拟转赴香港上市。

--中国水电 称，控股股东中国电力建设集团，正探讨水电、风电勘测等资产注入的可能方案。

**证券时报**

--安徽省财政厅拟安排20亿元人民币专项资金，全部用于增加安徽省信用担保集团注册资本金，以建立健全安徽省担保再担保体系，支持小微企业发展。

--阿里巴巴集团 负责投资并购的副董事长蔡崇信日前在美国斯坦福大学表示，在选择上市地方面，如果有一个市场“反悔”了，阿里巴巴仍然会认真考虑。虽然蔡崇信没有直说这个市场是哪，但很明显他所指的就是港交所。

**第一财经日报**

--江西省政府网消息显示，中国核工业建设集团公司将在瑞金选址建设第四代核电项目。按协议，核建公司将投资建设高温气冷堆核电站以及相关配套产业基地等。

--山西省已经停建省内所有建设中的矿井，涉及到省内近六成的产能。业内人士预计，这将减少约7,000万吨的煤炭供应量，有利于后期煤炭价格的止跌回升。

**21世纪经济报 道**

--从昌河汽车内部人士处获悉，北京汽车收购昌河基本尘埃落定，很快将签约。

--据北京某券商人士透露，王东明将辞任华夏基金董事长，该职位由杨明辉继任。

--一位接近自贸区PE(私募股权投资)政策制订的人士透露，目前入驻自贸区的PE机构，只能享有上海浦东新区相关的PE扶持政策，而原来预期中的如资本自由兑换等则还没有时间表。

**人民日报**

--中国证监会主席肖钢撰文称，要通过保障中小投资者知情权、健全上市公司股东投票和表决机制、建立多元化纠纷解决机制、完善中小投资者赔偿制度等实现对中小投资者的权益保护。

**金融时报**

--农业发展银行已安排2,300亿元秋粮收购资金，比去年增加400亿元。(完)