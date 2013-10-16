《香港报摘》--其他报纸重要消息10月16日

*明报：

--卜蜂莲花 将北京与上海的业务售予物美商业(1025)后，将集中发展广东及湖南业务。有学者认为，和黄 旗下百佳于内地店网也集中在南方，卜蜂莲花此举被视为是准备与百佳作业务整合。

--南苏丹驻京领事伊鲁赞．毛肯与创业板公司中国天然投资 副主席蔡达等高层会面，蔡达称，该公司拟联同中国内地石油企业在该国物色商机。

--新加坡航空 旗下廉价航空酷航（Scoot）行政总裁Campbell Wilson称，公司于2011年底开业成立，至今仍处于亏蚀状态，相信廉航的回本期约需要4-5年。

*星岛日报：

--从事物业按揭信贷的香港信贷 行政总裁谢培道表示，公司授出的贷款额一般不超过物业估值的70%，加上80%以上的贷款为一年内到期，有利公司根据市况作出调整。

*苹果日报：

--《华尔街日报》报导称，中国可能允许在上海自贸区注册的外资公司，通过出售股票筹集资金，这将进一步开放中国的资本项目，并可能成为上海证券交易所迟迟未推出的国际板的一个试验台。

--据悉，此前公布拟进军俄罗斯赌业的凯升 有意以先旧后新的方式，发行多约9%股本，配股价暂定为较现价有约10%折让，集资约5亿港元。

--与张震远关系密切的中国富豪莫峰上月宣布辞任，成为继俄铝 之后第二位辞任商交所董事职位的主要股东。

*东方日报：

--东方明珠石油 公布，由于根据买卖协议先决条件于9月30日之并未达成，决定终止收购俄罗斯的石油和天然气勘探和生产公司。

--内地男装自家服饰品牌卡宾 及内地典当贷款供应商中国汇融 均于今日起招股。消息指，两者的国际配售均已足额认购。

*文汇报：

--富士高 计划推出具量度心跳功能的蓝牙耳机，正与国际知名运动及耳机品牌洽商中，预计今年底或明年初能推出新产品。公司首席策略总监杨少聪表示，今年的订单情况不俗，特别是在圣诞旺季。

--交通银行 旗下交银租赁董事长陈敏表示，其在自贸区内的子公司正在积极筹备，并计划年内开业。他并透露，公司未来仍有发债融资需求。

*大公报：

--国航 公布9月客运量按年增长7.7%至663.1万人次；载客率则升0.7个百分点至81.3%。（完）

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