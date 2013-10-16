《香港报摘》--其他报纸重要消息10月16日

澳洲股市：收盘小升0.1%，金融股涨势盖过电信股跌势影响
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
*明报：
--卜蜂莲花 将北京与上海的业务售予物美商业(1025)后，将集中发展广东及湖南业务。有学者认为，和黄 旗下百佳于内地店网也集中在南方，卜蜂莲花此举被视为是准备与百佳作业务整合。
--南苏丹驻京领事伊鲁赞．毛肯与创业板公司中国天然投资 副主席蔡达等高层会面，蔡达称，该公司拟联同中国内地石油企业在该国物色商机。
--新加坡航空 旗下廉价航空酷航（Scoot）行政总裁Campbell Wilson称，公司于2011年底开业成立，至今仍处于亏蚀状态，相信廉航的回本期约需要4-5年。
*星岛日报：
--从事物业按揭信贷的香港信贷 行政总裁谢培道表示，公司授出的贷款额一般不超过物业估值的70%，加上80%以上的贷款为一年内到期，有利公司根据市况作出调整。
*苹果日报：
--《华尔街日报》报导称，中国可能允许在上海自贸区注册的外资公司，通过出售股票筹集资金，这将进一步开放中国的资本项目，并可能成为上海证券交易所迟迟未推出的国际板的一个试验台。
--据悉，此前公布拟进军俄罗斯赌业的凯升 有意以先旧后新的方式，发行多约9%股本，配股价暂定为较现价有约10%折让，集资约5亿港元。
--与张震远关系密切的中国富豪莫峰上月宣布辞任，成为继俄铝 之后第二位辞任商交所董事职位的主要股东。
*东方日报：
--东方明珠石油 公布，由于根据买卖协议先决条件于9月30日之并未达成，决定终止收购俄罗斯的石油和天然气勘探和生产公司。
--内地男装自家服饰品牌卡宾 及内地典当贷款供应商中国汇融 均于今日起招股。消息指，两者的国际配售均已足额认购。
*文汇报：
--富士高 计划推出具量度心跳功能的蓝牙耳机，正与国际知名运动及耳机品牌洽商中，预计今年底或明年初能推出新产品。公司首席策略总监杨少聪表示，今年的订单情况不俗，特别是在圣诞旺季。
--交通银行 旗下交银租赁董事长陈敏表示，其在自贸区内的子公司正在积极筹备，并计划年内开业。他并透露，公司未来仍有发债融资需求。
*大公报：
--国航 公布9月客运量按年增长7.7%至663.1万人次；载客率则升0.7个百分点至81.3%。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍/梁慧仪；审校 黄凯)
但澳洲电讯股价一度重挫8.6%至2012年以来新低，此前竞争对手TPG Telecom Ltd在手机频谱标售中胜出，将使该公司服务覆盖范围达到80%的人口。
路透东京4月12日 - 日本公债价格周三上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1.5个基点至0.020%，为12月1日以来最低水平。10年期日债期货 涨0.22点至150.90，稍早曾触及11月15日以来最高水准150.97。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 美国10年期公债收益率 报2.290%，较周二纽约收盘位2.315%下滑。 日本央行周三亦削减对离到期日还余下三至五年的债券购买量，在常规标售中买入3,500亿日圆公债，低于前次的3,800亿日圆。 “整体来看，市场对日本央行的反应有限，因为市场聚焦的是美债，美债收益率似乎进入了一个新区间，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsuka
路透台北4月12日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股转为买超28.86 亿台币，中止先前连四个交易日卖超共计65.14亿台币；上交易日修正后为卖超5.30亿台币 。 三大法人今日合计买超29.36亿台币，上交易日修正后为卖超21.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/12 +28.86 +29.36 4/11 -5.30r -21.90r 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +78.36 +79.73